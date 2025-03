Fim do verão e chuvas vão diminuir temperatura em Piracicaba

A previsão de chuvas em Piracicaba para os próximos dias trouxe, também, a previsão de queda na temperatura, segundo previsão do Inmet (Instituto Nadional de Mereorologia). Com o fim do verão e a aproximação das chuvas, as altas temperaturas começam a dar espaço para um clima mais ameno na cidade. A previsão indica que nesta quarta-feira (19), a máxima deve ficar em 29ºC.

Segundo o Inmet, ainda nesta quarta, há previsão de pancadas de chuva com raios e trovões a qualquer momento do dia.

Na quinta-feira (20), a previsão indica mínima de 17ºC e máxima de 31ºC, com o tempo encoberto mas sem chances de chuva. Já na sexta-feira (21), a mínima prevista é de 16ºC e a máxima é de 32ºC. A previsão ainda indica tendência de muitas nuvens no céu com pouca chance de chuva.