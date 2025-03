30% de álcool na gasolina: o que muda?

Especialistas apontam vantagens e desafios

Apesar do aval técnico, a medida divide opiniões entre especialistas. O mecânico Mauricio Somera Junior alerta para os efeitos a longo prazo da maior presença de etanol na gasolina. “No dia a dia, a medida não afetará os veículos, mas em longo prazo pode ser prejudicial devido ao número elevado de água no etanol, que age como um corrosivo para os componentes do carro”, afirma.

Do ponto de vista econômico, o economista Luiz Carlos Gaio acredita que a alteração beneficiará mais o setor sucroalcooleiro do que o consumidor final. “Estamos falando de uma elevação de apenas 3%, um valor pequeno que marginalmente pouco contribui para o preço do combustível na bomba. A adição de uma porcentagem ligeiramente maior de etanol tem pouco, ou talvez nenhum, impacto nas variações de preços, visto que o etanol tem um valor competitivo em termos de custo-benefício em relação à gasolina apenas em alguns estados do Brasil”, explica.