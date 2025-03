XV faz decisão em Capivari por vaga nas semifinais

O XV de Piracicaba enfrenta nesta quarta-feira (19) o Capivariano, às 19h, na Arena Capivari, em busca da classificação para as semifinais do Campeonato Paulista da Série A2. É o “jogo do ano” para o Nhô Quim seguir o sonho do acesso.

A equipe alvinegra vai para o duelo com a vantagem construída na primeira partida, no último sábado (15), quando venceu por 1 a 0, no estádio Barão da Serra Negra – gol marcado por Igor Bolt. Por isso, um empate já serve para o XV.

O técnico Moisés Egert espera um duelo muito complicado diante do rival que ficou na vice-liderança do torneio na primeira fase. “É um time muito forte em sua casa. Mas estamos focados em fazer uma grande partida.”