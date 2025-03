Descubra 5 atividades físicas que mais queimam calorias

Manter-se fisicamente ativo é essencial para a saúde e o bem-estar. Além de contribuir para a manutenção do peso corporal e melhoria da saúde cardiovascular, a prática regular de atividades físicas também auxilia na redução do risco de doenças crônicas e melhora o condicionamento físico geral. Algumas atividades são particularmente eficazes na queima de calorias, ajudando na perda de peso e no aumento da resistência física. A seguir, estão listadas cinco atividades que proporcionam alto gasto calórico e trazem diversos benefícios para o corpo.

Saiba Mais:

1. Corrida

A corrida é uma das atividades mais populares e eficazes para quem busca emagrecimento e melhoria do condicionamento físico. Durante uma corrida, a queima de calorias pode variar de 600 a 900 calorias por hora, dependendo da intensidade, velocidade e terreno escolhido. Correr em alta velocidade ou em subidas, por exemplo, exige um esforço maior do corpo e resulta em um maior gasto calórico. Além disso, a corrida melhora a capacidade cardiovascular, aumenta a resistência muscular e ajuda na tonificação das pernas e do core (músculos do tronco).