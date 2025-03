Como o banho pode revelar sinais precoces de demência

O banho é um momento em que produtos com odores intensos, como xampus e sabonetes, são comumente utilizados. Essa atividade pode ser um dos primeiros momentos em que a perda do olfato se torna perceptível. Alterações no olfato, principalmente quando ocorrem de forma abrupta, têm sido reconhecidas como um dos sinais iniciais de demência. Pesquisadores da Universidade de Chicago destacam que o olfato e a memória estão fortemente ligados no cérebro, e que mudanças no olfato podem refletir um comprometimento cognitivo.

A demência é uma condição que afeta, predominantemente, pessoas idosas e é caracterizada pela perda de memória e outras dificuldades cognitivas. A perda de memória, apesar de ser o sintoma mais evidente, não é o único sinal da doença. Outras dificuldades podem surgir em atividades cotidianas, como no momento do banho, que pode ser uma oportunidade importante para observar possíveis sinais de alerta.

Segundo estudos, a perda de olfato pode indicar danos nas áreas do cérebro relacionadas à memória e outras funções cognitivas. A alteração no odor de produtos comuns durante o banho pode, assim, ser um indicativo importante no diagnóstico precoce da doença.

Estudos Relacionam Perda de Olfato com Demência

Pesquisadores conduziram um estudo com 515 adultos mais velhos, avaliando a capacidade olfativa e sua relação com o comprometimento cognitivo. Os resultados indicaram que indivíduos com perda olfativa rápida apresentaram volumes cerebrais menores nas regiões relacionadas ao olfato e à memória. Esses achados sugerem que, nos estágios iniciais da demência, a capacidade de perceber odores pode ser significativamente afetada.

Outros Sintomas que Merecem Atenção

Além da perda do olfato, existem outros sinais que podem indicar o início de demência, tais como: