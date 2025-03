Rafael Boer entrega ofício sobre indicação de R$ 1 mi à Saúde

O vereador Rafael Boer (PRTB) entregou, nesta segunda-feira (17), um ofício ao prefeito Helinho Zanatta (PSD) em que informa sobre a indicação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão para a área da saúde. A verba foi intermediada pelo vereador junto ao deputado federal Saulo Pedroso (PSD).

Ao receber Rafael Boer em seu gabinete, o prefeito enalteceu a importância do apoio do Poder Legislativo ao Poder Executivo na busca por recursos para o município. “Até porque os vereadores têm contato com os deputados federais, estaduais, com suas bases e nos ajudam trazendo recursos”, colocou, ao lembrar que a verba deverá ser liberada no decorrer do ano. “São recursos que vão para o custeio da saúde, para as ações emergenciais, exames, cirurgias, procedimentos. É muito importante para o município que a gente tenha esse apoio, esse trabalho em conjunto com os vereadores e deputados federais e estaduais”.

