Homem quebra pernas da ex no meio da rua em Piracicaba

Um homem foi preso em flagrante pela Guarda Civil após agredir fisicamente sua ex-companheira, com quem tem uma filha de apenas três meses, na via pública, no bairro Vila Monteiro em Piracicaba.

A vítima relatou que teve um relacionamento conturbado e que o ex-companheiro pediu para ver a filha na última quinta-feira (13). Ela marcou na via pública por temer o agressor. Eles acabaram discutindo e o indivíduo a agrediu com socos, chutes e um objeto contundente.

A vítima sofreu fraturas nas pernas e foi socorrida por uma ambulância, sendo encaminhada para atendimento médico na Central de Ortopedia e Traumatologia (COT). A equipe médica estava apreensiva, pois havia informações de que o agressor tentaria entrar no local para retirar a vítima.