Homem morre após facada na Praça José Bonifácio em Piracicaba

Policiais Militares foram acionados para atender à ocorrência, mas o agressor não foi encontrado no local. Um boletim de ocorrência foi registrado no Plantão Policial e o caso está sendo investigado.

De acordo com as informações, a vítima foi agredida por volta das 23h30 e sofreu golpes de faca na perna e nas nádegas. Ele foi socorrido por equipes de socorro e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento do Piracicamirim(UPA), onde não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A polícia busca identificar o autor do crime e esclarecer as circunstâncias do assassinato, com auxílio de câmera de segurança do local.