Cães matam homem que entrou em residência em Piracicaba

Um homem morreu após ser atacado por dois cães da raça Rottweiler ao entrar em uma residência no bairro Vila Industrial, na manhã desta terça-feira (18) em Piracicaba.

Segundo informações da polícia, o homem estava na residência sem notar a presença dos animais no local. Ao entrar no quintal do imóvel, foi atacado pelos cães e sofreu ferimentos graves, vindo a óbito no local.

Policiais militares e equipes de socorro foram acionadas para atender à ocorrência, mas a morte do homem já havia sido constatada.