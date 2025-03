Homem morto por cães era conhecido, disse dona da casa

Uma nova informação fornecida pela dona da casa onde um homem foi atacado por cães da raça Rottweiler e morto, na manhã desta terça-feira (18) no bairro Vila Industrial, em Piracicaba, revela que a vítima prestava serviços e ajudava vários moradores da região, embora não soubesse da sua entrada no local.

Quando os policiais militares e as equipes de socorro chegaram ao local e constataram o óbito, a mulher informou que estava dormindo e acreditava que o homem fosse um invasor. No entanto, ao ser questionada na delegacia ela mudou sua versão e disse que a vítima costumava ajudar a limpar a casa de outros moradores do bairro.