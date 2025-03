Torneio reúne 250 competidores no Clube de Campo

O jogo será realizado pelo Sistema suíço em 7 rodadas, e o ritmo de jogo será com 7 rodadas de 15 minutos ou 12 minutos, mais 3s de acréscimo. Para o Torneio Aberto, são pedidos 2 quilos de alimento não-perecível (evite sal e açúcar). Já para o Torneio Juvenil e Torneio Mirim: 1kg de alimento.

Segundo os organizadores, para participar do evento, os participantes tiveram de fazer o cadastro do CPF (enxadristas, pais e acompanhantes) no site da LBX (Liga Brasileira de Xadrez).

Será realizado neste domingo (16) a 109ª etapa Circuito Solidário de Xadrez em Piracicaba. O evento será disputado no CCP (Clube de Campo de Piracicaba), a partir das 9h20, e são esperados pelo menos 250 competidores em cinco categorias.

Os organizadores lembram que todos devem levar peças e relógio, e que a categoria escolhida será até o término do torneio. A premiação do evento será não-cumulativa, exceto o destaque da cidade e PCD. Haverá ainda pausa de 30 minutos após a 3ª rodada. A premiação será entregue apenas após o Cerimonial de Premiação, previsto para as 15h45.

Estarão em disputa troféus do 1° ao 3° colocado e medalhas do 4° ao 8° para as categorias: Absoluto, Livre feminino, Sênior, Veterano e PCD, Masculino e Feminino: sub-21, sub-18, sub-16, sub-14, sub-12, sub-10 e sub-08. Haverá ainda troféu para o destaque masculino e feminino de Piracicaba e troféu para a maior delegação.