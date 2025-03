Dor e saudade: Família se despede de José Henrique em Piracicaba

O motociclista José Henrique Gil Custódio, de 19 anos, será sepultado na tarde deste domingo (16) no Cemitério da Saudade em Piracicaba.

Ele morreu na manhã deste sábado (15) no Hospital dos Fornecedores de Cana, depois de sofrer um acidente de moto na tarde desta quinta-feira (13). O jovem colidiu contra um poste no cruzamento da avenida Centenário com a avenida Renato Wagner, e foi socorrido em estado gravíssimo pelo Corpo de Bombeiros.