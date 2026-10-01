Um vídeo registrado após os disparos mostra o estudante de medicina Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, correndo pela avenida Professor Walter Thaumaturgo, a Avenida do Povo, em Taubaté, já ferido. As imagens poderão auxiliar a Polícia Civil na reconstrução da ocorrência que terminou com a morte do jovem.

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Bruno seguia para a faculdade para realizar uma prova de imunologia clínica quando se envolveu em uma discussão de trânsito na avenida.