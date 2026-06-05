Muito antes de se consolidar como uma das principais cidades do Vale do Paraíba, Taubaté já desempenhava um papel central na história do Brasil. Entre os séculos 17 e 18, a cidade tornou-se um dos mais importantes centros do bandeirismo paulista, servindo como ponto de partida para expedições que avançaram pelo interior do território, descobriram jazidas de ouro e ajudaram a fundar algumas das mais importantes cidades de Minas Gerais.

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A influência dos sertanistas taubateanos foi tão significativa que historiadores apontam a cidade como uma das principais responsáveis pela ocupação do interior brasileiro durante o período colonial. Foi de Taubaté que partiram homens que mudariam os rumos da economia da colônia portuguesa e impulsionariam o chamado Ciclo do Ouro.