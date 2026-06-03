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Antes de levantar a taça da Copa do Mundo de 1962, no Chile, a Seleção Brasileira encontrou em Campos do Jordão o cenário ideal para preparar uma das campanhas mais marcantes da história do futebol.

Entre o fim de março e o início de abril daquele ano, craques como Pelé, Garrincha, Didi, Zagallo, Bellini e Vavá trocaram os grandes centros pela tranquilidade da Serra da Mantiqueira para realizar os últimos ajustes antes da busca pelo bicampeonato mundial.

Com altitude média superior a 1.600 metros e clima semelhante ao chileno, Campos do Jordão foi escolhida como centro de preparação da equipe comandada por Aymoré Moreira. O período de treinamentos transformou a rotina da cidade e deixou um legado que permanece vivo mais de seis décadas depois.

Hoje, enquanto pleiteia ser uma das subsedes da Copa do Mundo Feminina de 2027, Campos do Jordão relembra com orgulho os dias em que recebeu os maiores ídolos do futebol brasileiro.