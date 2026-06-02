O Centro de Distribuição do Mercado Livre em Jacareí avançou mais uma etapa no processo de construção. Na manhã desta terça-feira (2), foi instalado o primeiro pilar da futura unidade, que deve gerar cerca de 5 mil empregos diretos e indiretos após a conclusão.
O evento contou com a presença da Libercon, empresa responsável pela construção, além de representantes de empresas parceiras e autoridades locais.
As negociações entre a Prefeitura de Jacareí e o Mercado Livre, considerada a maior empresa de e-commerce da América Latina, começaram em 2025 e foram oficializadas no início deste ano. O empreendimento contará com uma área total de 300 mil m², sendo aproximadamente 140 mil m² de área construída.
Atualmente, a obra está nas fases de terraplanagem e fundação. O centro de distribuição está sendo construído no bairro Jardim Esperança, em uma região considerada estratégica pelo fácil acesso às rodovias Presidente Dutra e Carvalho Pinto.
O investimento estimado é de cerca de R$ 500 milhões. A previsão é que a construção seja concluída em 2027.
Além dos empregos previstos após o início da operação, a fase atual da obra deve gerar aproximadamente 400 postos de trabalho, com prioridade para trabalhadores do município.
Na última semana, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Jacareí promoveu uma oficina de negócios com empresas interessadas em participar da construção. Durante o encontro, foram apresentadas 55 demandas imediatas de contratação pela construtora, o que resultou em dezenas de credenciamentos realizados em tempo real no Portal de Negócios municipal.
A orientação da Secretaria é que as empresas participantes acompanhem a plataforma com frequência para verificar o retorno da Libercon e a abertura de novas demandas. Empresas que ainda não estão cadastradas devem acessar o Portal de Negócios da Prefeitura de Jacareí e realizar o credenciamento para futuras oportunidades.