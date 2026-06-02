O Centro de Distribuição do Mercado Livre em Jacareí avançou mais uma etapa no processo de construção. Na manhã desta terça-feira (2), foi instalado o primeiro pilar da futura unidade, que deve gerar cerca de 5 mil empregos diretos e indiretos após a conclusão.

O evento contou com a presença da Libercon, empresa responsável pela construção, além de representantes de empresas parceiras e autoridades locais.

As negociações entre a Prefeitura de Jacareí e o Mercado Livre, considerada a maior empresa de e-commerce da América Latina, começaram em 2025 e foram oficializadas no início deste ano. O empreendimento contará com uma área total de 300 mil m², sendo aproximadamente 140 mil m² de área construída.