A família de João Vítor dos Santos Borges, de 16 anos, vive horas de angústia desde a tarde desta segunda-feira (1º), quando o adolescente desapareceu após sair da escola em Pindamonhangaba.
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Segundo relato da mãe, Simone Cássia dos Santos, ela foi chamada pela direção da Escola Estadual Ryoiti Yassuda após um desentendimento envolvendo o filho. Depois da conversa, ambos deixaram a unidade escolar, mas em veículos diferentes.
A mãe seguiu de carro e João saiu de bicicleta.
Antes de ir embora, ela pediu que o adolescente fosse diretamente para casa. No entanto, o jovem não chegou ao destino e desde então não foi mais visto.
"Eu fui chamada na escola por causa de um desentendimento. Saí de carro e ele saiu de bicicleta. Pedi para ele ir direto para casa, mas ele sumiu. Fiz o boletim de ocorrência às 2h da madrugada e agora estou aguardando em Deus", disse a mãe.
Desaparecimento mobiliza familiares
Sem conseguir contato com o filho durante toda a tarde e noite, a família iniciou buscas por conta própria e procurou amigos e conhecidos em busca de informações.
Como não houve qualquer notícia sobre o paradeiro do adolescente, a mãe registrou um boletim de ocorrência por desaparecimento na Delegacia de Polícia de Pindamonhangaba durante a madrugada desta terça-feira (2). O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil.
Como João estava vestido
Segundo a família, João Vítor foi visto pela última vez usando: blusa azul; bermuda preta; tênis preto; mochila. Ele também estava com uma bicicleta branca.
A família pede que qualquer pessoa que tenha visto o adolescente ou tenha informações sobre seu paradeiro entre imediatamente em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190 ou com a Polícia Civil.
Outro adolescente também desapareceu
O boletim de ocorrência registra ainda o desaparecimento de outro adolescente, de 17 anos. Segundo a mãe, ele saiu de casa por volta das 17h afirmando que iria para um treino e não retornou.
As famílias informaram à polícia que os dois jovens são amigos e acreditam que possam estar juntos. De acordo com os relatos prestados na delegacia, ambos costumavam andar de bicicleta.
Família pede ajuda
Enquanto a investigação avança, familiares seguem compartilhando informações nas redes sociais na esperança de localizar os adolescentes.
A principal preocupação é descobrir onde os jovens estão e garantir que retornem em segurança para casa.
Qualquer informação deve ser comunicada imediatamente às autoridades.