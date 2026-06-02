A família de João Vítor dos Santos Borges, de 16 anos, vive horas de angústia desde a tarde desta segunda-feira (1º), quando o adolescente desapareceu após sair da escola em Pindamonhangaba.

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Segundo relato da mãe, Simone Cássia dos Santos, ela foi chamada pela direção da Escola Estadual Ryoiti Yassuda após um desentendimento envolvendo o filho. Depois da conversa, ambos deixaram a unidade escolar, mas em veículos diferentes.