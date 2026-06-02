A comunidade do Jardim do Lago, na região sudeste de São José dos Campos, amanheceu de luto nesta terça-feira (2) com a notícia da morte de William Pereira, de 48 anos, conhecido por ter sido proprietário do tradicional Skina Bar, estabelecimento bastante frequentado por moradores da região.
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William faleceu durante a madrugada. A causa da morte não foi divulgada pela família.
O velório acontece na sala 6 da Urbam, na Vila Industrial, e seguirá até as 15h. O sepultamento está marcado para as 15h30 no Cemitério Colônia Paraíso (Morumbi), no Residencial Gazzo.
A notícia da morte gerou diversas manifestações de pesar nas redes sociais. Amigos e familiares prestaram homenagens e recordaram passagens da trajetória de William, que era uma figura conhecida no bairro.
Entre as mensagens publicadas, José Eduardo Bordignon escreveu: “Expresso meus sentimentos a todos os familiares e amigos. William, amigo dos tempos da Escola Dinorá”.
A despedida de William Pereira mobiliza moradores e amigos da região, que lamentam a perda e prestam as últimas homenagens ao ex-comerciante joseense.