A comunidade do Jardim do Lago, na região sudeste de São José dos Campos, amanheceu de luto nesta terça-feira (2) com a notícia da morte de William Pereira, de 48 anos, conhecido por ter sido proprietário do tradicional Skina Bar, estabelecimento bastante frequentado por moradores da região.

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William faleceu durante a madrugada. A causa da morte não foi divulgada pela família.