A morte do adolescente Kauan Vitor Mesquita dos Santos, 17 anos, após abordagem policial em São José dos Campos, foi filmada pelas câmeras institucionais nos coletes dos policiais militares e será investigada pela Polícia Civil.

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De acordo com o registro policial, Kauan morreu após passar mal durante uma ocorrência relacionada à apreensão de drogas, na região norte de São José dos Campos.