Uma passeata a partir da Avenida do Povo até a região central de Taubaté, na manhã desta quarta-feira (3), marca a greve dos servidores municipais da cidade. Iniciada oficialmente na terça-feira (2), a mobilização segue, segundo os grevistas, em razão “da ausência de qualquer mudança no cenário de negociações”.

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A greve afeta principalmente escolas municipais de Taubaté, com ao menos uma unidade paralisada e outras funcionando sem o quadro completo de professores.