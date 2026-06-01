O mistério e a angústia que envolviam o desaparecimento do jovem Dheorge Pereira Bernardino, de 26 anos, terminaram em luto profundo nesta segunda-feira (1º).

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Pouco após a notícia de que um corpo havia sido localizado nas proximidades da Ilha de Búzios, em Ilhabela, a irmã do rapaz voltou às redes sociais para confirmar a identidade da vítima e expressar a dor pelo desfecho trágico.