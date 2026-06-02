Apoio

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (2) uma moção de "apoio aos servidores públicos municipais" e ao Sindicato dos Servidores "em razão da greve aprovada pela categoria e da legitimidade das pautas reivindicadas na campanha salarial de 2026".

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Moção

Apresentada pelo vereador Isaac do Carmo (PT), que integra a oposição ao governo do prefeito Sérgio Victor (Novo), a moção recebeu apenas um voto contrário, do vereador Alberto Barreto (PRD), que é da base governista.