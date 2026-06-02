02 de junho de 2026
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APENAS 1 VOTO CONTRA

Câmara de Taubaté aprova moção de apoio à greve dos servidores

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Nathan Rodrigues/Arquivo Pessoal
Moção foi apresentada pela oposição e recebeu apenas um voto contrário, de um vereador aliado ao prefeito; texto diz que 'reivindicações apresentadas pelos servidores são legítimas'
Moção foi apresentada pela oposição e recebeu apenas um voto contrário, de um vereador aliado ao prefeito; texto diz que 'reivindicações apresentadas pelos servidores são legítimas'

Apoio
A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (2) uma moção de "apoio aos servidores públicos municipais" e ao Sindicato dos Servidores "em razão da greve aprovada pela categoria e da legitimidade das pautas reivindicadas na campanha salarial de 2026".

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Moção
Apresentada pelo vereador Isaac do Carmo (PT), que integra a oposição ao governo do prefeito Sérgio Victor (Novo), a moção recebeu apenas um voto contrário, do vereador Alberto Barreto (PRD), que é da base governista.

Texto
O texto da moção diz que a Câmara manifesta "firme e irrestrito apoio aos servidores", que "as reivindicações apresentadas pelos servidores são legítimas" e que "nenhuma política de ajuste pode ser construída às custas da precarização permanente dos trabalhadores que mantêm a cidade funcionando diariamente".

Greve
A greve da categoria teve início nessa terça-feira. À tarde, o Tribunal de Justiça expediu uma liminar (decisão provisória) que determina que 70% dos servidores municipais permaneçam em atividade, para garantir que os serviços essenciais não serão prejudicados.

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