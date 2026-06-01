Um corpo foi encontrado na tarde desta segunda-feira (1º) nas proximidades da Ilha de Búzios, em Ilhabela, no Litoral Norte.

As informações iniciais apontam que o corpo foi achado na área de busca por Dheorge Pereira Bernardino, de 28 anos, desaparecido desde o último domingo (24) após um acidente com moto aquática no mar da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp