Um corpo foi encontrado na tarde desta segunda-feira (1º) nas proximidades da Ilha de Búzios, em Ilhabela, no Litoral Norte.
As informações iniciais apontam que o corpo foi achado na área de busca por Dheorge Pereira Bernardino, de 28 anos, desaparecido desde o último domingo (24) após um acidente com moto aquática no mar da região.
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Até o momento, não há confirmação oficial sobre a identidade da vítima. Equipes responsáveis realizam os procedimentos necessários para identificação do corpo.
O local onde ocorreu o encontro fica próximo da área onde bombeiros, Marinha e demais forças de segurança concentravam as buscas nos últimos dias.
A notícia surge após oito dias de uma intensa operação que mobilizou equipes do GNmar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), Marinha do Brasil, FAB (Força Aérea Brasileira) e Comando de Aviação da Polícia Militar.
Oito dias de buscas
A mobilização para encontrar Dheorge foi retomada na manhã desta segunda-feira, após a operação ser prorrogada pelas autoridades no fim de semana.
O jovem desapareceu no domingo (24), durante um passeio de moto aquática na região da Praia da Ponta das Canas, no sul de Ilhabela.
Desde então, equipes realizaram buscas ininterruptas por mar e por ar, percorrendo uma extensa área do Litoral Norte.
A principal pista encontrada até então havia sido o colete salva-vidas utilizado por Dheorge, localizado boiando próximo à Ilha de Búzios, região onde os trabalhos estavam concentrados.
O equipamento foi reconhecido pela família e confirmado pelos bombeiros como pertencente ao jovem desaparecido.
Família mantém esperança
A decisão de ampliar as buscas renovou a esperança dos familiares, que acompanhavam diariamente a operação.
Em entrevistas recentes, a mãe de Dheorge fez apelos emocionados para que as autoridades não encerrassem os trabalhos e afirmou acreditar na possibilidade de encontrar o filho com vida.
"Ele pode estar em uma ilha, perdido, esperando ajuda. Ainda há esperança", declarou.
A família também cobra esclarecimentos sobre as circunstâncias do desaparecimento e pedia respostas para encerrar dias de angústia e incerteza.
Caso mobiliza o país
O desaparecimento ganhou repercussão nacional após o resgate de Bruna Damaris Sant'anna da Silva, de 26 anos, que estava na mesma moto aquática.
Ela foi encontrada com vida por pescadores após permanecer cerca de 42 horas à deriva no mar, em um resgate considerado pelos bombeiros como um milagre.
Após receber alta hospitalar, Bruna afirmou que permaneceu ao lado de Dheorge durante boa parte da luta pela sobrevivência.
Segundo seu relato, a moto aquática apresentou problemas mecânicos e começou a afundar, enquanto ambos eram arrastados pela correnteza para mar aberto.
Ela também negou rumores de que o amigo teria retirado o colete salva-vidas antes de desaparecer.