A Polícia Militar Rodoviária dará início à Operação Corpus Christi 2026 com reforço no policiamento das principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.
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A ação começa nesta quarta-feira (3) e seguirá até o retorno do feriado, com aumento do efetivo, ampliação das fiscalizações e presença ostensiva de viaturas em pontos estratégicos.
Segundo a corporação, o objetivo é preservar vidas, garantir a fluidez do trânsito e reduzir o número de acidentes durante um dos períodos de maior movimentação nas estradas da região. A operação será realizada pela 3ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Rodoviária.
As ações estarão concentradas nas rodovias Governador Carvalho Pinto (SP-070), Dom Pedro 1º (SP-065), Rodovia dos Tamoios (SP-099), Oswaldo Cruz (SP-125) e Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), importantes corredores de ligação entre o Vale do Paraíba, o Litoral Norte, Campos do Jordão e o Sul de Minas Gerais.
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Horários de pico
De acordo com a Polícia Rodoviária, os períodos de maior movimento devem ocorrer entre a tarde e a noite desta quarta-feira (3) e durante a manhã de quinta-feira (4), quando milhares de motoristas seguirão para destinos turísticos da região. Já o retorno do feriado deve concentrar grande fluxo de veículos no domingo (7), principalmente durante a tarde.
A expectativa é de movimento ainda mais intenso na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), principal acesso a Campos do Jordão. A cidade da Serra da Mantiqueira costuma registrar aumento expressivo de visitantes nesta época do ano em razão das baixas temperaturas e da temporada de inverno.
Fiscalização reforçada
Durante toda a operação, os policiais intensificarão as fiscalizações contra excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos, embriaguez ao volante e irregularidades relacionadas ao uso dos dispositivos de segurança, como cintos de segurança e cadeirinhas para crianças.
A corporação destaca que a combinação entre imprudência e aumento do fluxo de veículos costuma elevar os riscos de acidentes durante os feriados prolongados, motivo pelo qual as equipes estarão distribuídas em trechos considerados estratégicos das rodovias estaduais.
Dicas para uma viagem segura
A Polícia Rodoviária orienta os motoristas a planejarem a viagem com antecedência, evitando os horários de pico previstos para saída e retorno do feriado. Também é recomendado realizar uma revisão preventiva do veículo antes de pegar a estrada.
Entre as principais recomendações estão respeitar os limites de velocidade, não dirigir após consumir bebidas alcoólicas, manter distância segura do veículo à frente e utilizar sempre o cinto de segurança, inclusive pelos passageiros do banco traseiro. Em caso de chuva ou neblina, a orientação é reduzir a velocidade e redobrar a atenção.
A Polícia Rodoviária reforça que a segurança no trânsito depende da colaboração de todos os usuários das estradas e que a conscientização dos condutores é fundamental para que o feriado transcorra sem ocorrências graves.