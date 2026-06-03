A Polícia Militar Rodoviária dará início à Operação Corpus Christi 2026 com reforço no policiamento das principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.

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A ação começa nesta quarta-feira (3) e seguirá até o retorno do feriado, com aumento do efetivo, ampliação das fiscalizações e presença ostensiva de viaturas em pontos estratégicos.