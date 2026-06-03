Cerca de 1.837.271 veículos devem passar pela Via Dutra (BR-116) e pela Rio-Santos (BR-101) durante o feriado prolongado de Corpus Christi . A movimentação deve começar nesta quarta-feira (3) e se estender até segunda-feira (8).
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Para garantir a fluidez do trânsito e a segurança dos motoristas, a concessionária RioSP preparou uma operação especial em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Além da mobilização de 100% do efetivo operacional, haverá suspensão temporária das obras que necessitem de interdição de faixas. O monitoramento funcionará 24 horas por dia pelo Centro de Controle Operacional.
Horários de pico
Os motoristas que puderem devem evitar os horários de maior concentração de veículos para garantir uma viagem mais tranquila.
Na Via Dutra, a saída do feriado nesta quarta-feira terá pico das 14h às 17h, com expectativa de 277 mil veículos.
Na quinta-feira, o movimento intenso ocorre das 9h às 12h, com previsão de 274 mil carros e motos. Já o retorno do feriado, no domingo, deve registrar o maior fluxo do período, com quase 300 mil veículos e com pico das 11h às 12h e das 15h às 16h.
Na rodovia Rio-Santos, que dá acesso a Ubatuba e a municípios da Costa Verde fluminense, como Paraty e Angra dos Reis, a expectativa é de que circulem quase 300 mil veículos ao longo de seus 270 quilômetros.
O pico de saída nesta quarta-feira será das 16h às 17h. Na quinta-feira, das 10h às 11h. O retorno do domingo terá maior concentração de automóveis entre 11h e 12h.
Recomendações
Entre junho e setembro, há alta incidência de neblina, principalmente nas madrugadas e no início das manhãs. Em caso de neblina na pista, as orientações de segurança são reduzir a velocidade, manter distância segura do veículo à frente e usar apenas o farol baixo, já que o farol alto prejudica a visibilidade.
O motorista também não deve parar na pista ou no acostamento, procurando um posto de serviço se necessário, e nunca deve ligar o pisca-alerta com o veículo em movimento, para não confundir os outros condutores.
Free Flow
Tanto a Dutra quanto a Rio-Santos contam com o sistema de pedágio eletrônico Free Flow, que dispensa as cabines físicas e permite viagens mais rápidas. Os motoristas que não possuem TAG eletrônica instalada no veículo devem realizar o pagamento da tarifa em até 15 dias para evitar multas.
Os motoristas com TAG ativa têm 5% de desconto no valor da tarifa e podem se beneficiar do Desconto de Usuário Frequente, que oferece abatimentos progressivos a partir da segunda passagem no mesmo mês e sentido.
O pagamento digital pode ser feito pelo site oficial pedagiodigital.com ou pelo aplicativo Motiva Rodovias. Quem preferir o atendimento presencial na Rio-Santos encontra totens nas bases de Ubatuba, Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, além de postos credenciados na região.
Na Via Dutra, os totens estão disponíveis nas bases de São Paulo e Arujá, além dos postos Duque e Sakamoto no quilômetro 210.
Atendimento
Para informações sobre as condições de tráfego em tempo real ou solicitações de emergência, os motoristas podem acionar a RioSP pelo