Cerca de 1.837.271 veículos devem passar pela Via Dutra (BR-116) e pela Rio-Santos (BR-101) durante o feriado prolongado de Corpus Christi . A movimentação deve começar nesta quarta-feira (3) e se estender até segunda-feira (8).

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Para garantir a fluidez do trânsito e a segurança dos motoristas, a concessionária RioSP preparou uma operação especial em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Além da mobilização de 100% do efetivo operacional, haverá suspensão temporária das obras que necessitem de interdição de faixas. O monitoramento funcionará 24 horas por dia pelo Centro de Controle Operacional.

Horários de pico