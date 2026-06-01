A Prefeitura de Taubaté divulgou uma nota, no início da noite dessa segunda-feira (1º), em que afirmou que irá fazer descontos nos salários dos servidores municipais que aderirem à greve - a paralisação da categoria deve ter início nessa terça-feira (2).

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Na nota, a administração municipal alegou que "os dias não trabalhados em virtude de greve são objeto de desconto nos vencimentos", com base em um entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal), e que "os servidores que não desejarem aderir ao processo poderão atuar normalmente".