A Justiça decretou a prisão preventiva e aceitou a acusação do Ministério Público contra Wesley Sousa Ribeiro, 31 anos, acusado de matar a companheira e motorista de ônibus Thalita de Arantes Lima, 41 anos, em São José dos Campos. Ele se tornou réu no processo e continuará preso preventivamente.

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Wesley vai responder por feminicídio qualificado e furto. A acusação aponta que ele matou Thalita no contexto de violência doméstica e familiar, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.