Na véspera do Dia das Mães, a mãe de todos os ataques do crime organizado contra o Estado.

O PCC (Primeiro Comando da Capital), facção criminosa criada no Vale do Paraíba, declara guerra às forças de segurança pública, um dia depois da transferência de 765 presos para Presidente Venceslau, unidade de segurança máxima no interior paulista. A transferência é motivada pela descoberta de um plano de resgate de presos, incluindo Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, líder do PCC, que seria deflagrado no Dia das Mães.

Entre os dias 12 e 20 de maio, São Paulo transforma-se em um campo de guerra. A onda de ataques do crime, seguida de um contra-ataque das forças policiais, deixou o saldo de 564 mortos e 110 feridos.

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