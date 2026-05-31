Uma intervenção da GCM (Guarda Civil Municipal) em São José dos Campos terminou com a morte de Gabriel Felipe Alves Morais, de 30 anos.

O caso aconteceu após uma intensa perseguição que cruzou a região do Vista Verde e terminou em confronto armado.

Início da Perseguição no Vista Verde

A ocorrência teve início durante um patrulhamento ostensivo da GCM. Os agentes avistaram um veículo Hyundai HB20 transitando de forma perigosa, realizando mudanças súbitas de faixa e trafegando em velocidade incompatível com a via.