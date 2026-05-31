31 de maio de 2026
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TIROS E MORTE

URGENTE: Perseguição e tiroteio com a GCM deixam um morto em SJC

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem ilustrativa

Uma intervenção da GCM (Guarda Civil Municipal) em São José dos Campos terminou com a morte de Gabriel Felipe Alves Morais, de 30 anos.

O caso aconteceu após uma intensa perseguição que cruzou a região do Vista Verde e terminou em confronto armado.

Início da Perseguição no Vista Verde

A ocorrência teve início durante um patrulhamento ostensivo da GCM. Os agentes avistaram um veículo Hyundai HB20 transitando de forma perigosa, realizando mudanças súbitas de faixa e trafegando em velocidade incompatível com a via.

A conduta gerou suspeita e motivou a tentativa de abordagem. No entanto, ao receber a ordem de parada, o motorista desobedeceu e iniciou a fuga em alta velocidade.

Disparos e Manobras em Condomínio na Av. Pedro Friggi

Durante a fuga, o condutor invadiu um condomínio residencial localizado na Avenida Pedro Friggi. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem realizou manobras agressivas e direcionou o veículo contra os guardas.

Diante da iminência de agressão, um dos agentes efetuou disparos de arma de fogo ainda no interior do condomínio. Mesmo assim, o suspeito conseguiu deixar o local e retomar a fuga por diversas vias urbanas, bairros adjacentes e trechos de rodovia.

Confronto Armado e Morte no Bairro Santa Maria

A perseguição terminou na Rua Seis, no bairro Santa Maria, após o motorista romper um obstáculo físico e entrar em uma área de mata. Conforme o registro policial, o homem desembarcou do carro empunhando uma arma de fogo, iniciando um confronto direto com a equipe.

  • Tentativa de fuga a pé: O homem correu pela mata, mas foi localizado novamente armado, gerando uma nova troca de tiros.

  • Óbito constatado: Gabriel Felipe foi atingido pelos disparos. Os agentes realizaram a contenção, desarmaram o suspeito e acionaram o socorro médico, que constatou o óbito no local.

Investigação da Polícia Civil

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária e encaminhado ao Distrito Policial da área para a continuidade das investigações.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como homicídio, mas reconheceu, em sede de Polícia Judiciária, as excludentes de ilicitude por legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal. Os dois guardas municipais envolvidos foram ouvidos e liberados. O processo agora aguarda a emissão dos laudos periciais definitivos.

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