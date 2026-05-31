Uma intervenção da GCM (Guarda Civil Municipal) em São José dos Campos terminou com a morte de Gabriel Felipe Alves Morais, de 30 anos.
O caso aconteceu após uma intensa perseguição que cruzou a região do Vista Verde e terminou em confronto armado.
Início da Perseguição no Vista Verde
A ocorrência teve início durante um patrulhamento ostensivo da GCM. Os agentes avistaram um veículo Hyundai HB20 transitando de forma perigosa, realizando mudanças súbitas de faixa e trafegando em velocidade incompatível com a via.
A conduta gerou suspeita e motivou a tentativa de abordagem. No entanto, ao receber a ordem de parada, o motorista desobedeceu e iniciou a fuga em alta velocidade.
Disparos e Manobras em Condomínio na Av. Pedro Friggi
Durante a fuga, o condutor invadiu um condomínio residencial localizado na Avenida Pedro Friggi. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem realizou manobras agressivas e direcionou o veículo contra os guardas.
Diante da iminência de agressão, um dos agentes efetuou disparos de arma de fogo ainda no interior do condomínio. Mesmo assim, o suspeito conseguiu deixar o local e retomar a fuga por diversas vias urbanas, bairros adjacentes e trechos de rodovia.
Confronto Armado e Morte no Bairro Santa Maria
A perseguição terminou na Rua Seis, no bairro Santa Maria, após o motorista romper um obstáculo físico e entrar em uma área de mata. Conforme o registro policial, o homem desembarcou do carro empunhando uma arma de fogo, iniciando um confronto direto com a equipe.
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Tentativa de fuga a pé: O homem correu pela mata, mas foi localizado novamente armado, gerando uma nova troca de tiros.
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Óbito constatado: Gabriel Felipe foi atingido pelos disparos. Os agentes realizaram a contenção, desarmaram o suspeito e acionaram o socorro médico, que constatou o óbito no local.
Investigação da Polícia Civil
O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária e encaminhado ao Distrito Policial da área para a continuidade das investigações.
A Polícia Civil registrou a ocorrência como homicídio, mas reconheceu, em sede de Polícia Judiciária, as excludentes de ilicitude por legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal. Os dois guardas municipais envolvidos foram ouvidos e liberados. O processo agora aguarda a emissão dos laudos periciais definitivos.