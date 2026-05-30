Um grave acidente na rodovia PR-483, entre Francisco Beltrão e Ampére, no Paraná, terminou com a morte de um jovem casal na manhã deste sábado (30). As vítimas foram identificadas como Ivan de Oliveira Goehlen, de 22 anos, e Lívia Batista Friedrich, de 19.

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Segundo informações das equipes que atenderam a ocorrência, os dois viajavam em um GM/Astra com placas de Santa Rosa (RS) quando o veículo saiu da pista, atingiu árvores às margens da rodovia e despencou em um barranco.