Um grave acidente na rodovia PR-483, entre Francisco Beltrão e Ampére, no Paraná, terminou com a morte de um jovem casal na manhã deste sábado (30). As vítimas foram identificadas como Ivan de Oliveira Goehlen, de 22 anos, e Lívia Batista Friedrich, de 19.
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Segundo informações das equipes que atenderam a ocorrência, os dois viajavam em um GM/Astra com placas de Santa Rosa (RS) quando o veículo saiu da pista, atingiu árvores às margens da rodovia e despencou em um barranco.
Com a força do impacto, o casal morreu ainda no local.
Ultrapassagem teria antecedido o acidente
De acordo com os levantamentos iniciais, o motorista realizava uma ultrapassagem quando, ao retornar para a pista, perdeu o controle da direção por motivos que ainda serão investigados.
Após sair da rodovia, o automóvel percorreu uma área às margens da estrada, colidiu contra árvores e caiu em uma região de barranco.
As imagens registradas no local mostram que o veículo ficou completamente destruído.
Equipes de resgate foram mobilizadas
A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu, da concessionária EPR e da Polícia Rodoviária Estadual.
Os socorristas chegaram rapidamente ao local, mas as vítimas já estavam sem vida.
Após o atendimento da ocorrência e os trabalhos periciais realizados pela Polícia Científica, os corpos foram recolhidos e encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Francisco Beltrão.
Circunstâncias serão investigadas
As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades responsáveis.
A Polícia Científica e os órgãos de trânsito deverão analisar as condições da ocorrência para esclarecer a dinâmica exata do acidente e apontar os fatores que contribuíram para a tragédia.
A morte precoce de Ivan e Lívia causou comoção entre familiares, amigos e moradores da região, que lamentaram a perda do jovem casal nas redes sociais.