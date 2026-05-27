A empresa ABC Transportes ajuizou uma ação para pedir que a Prefeitura de Taubaté seja condenada a pagar uma indenização de R$ 145,5 milhões, referente à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão pelo período de julho de 2015 a março de 2021.

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Esse valor foi apontado em outra ação, na qual a ABC buscava fazer a produção antecipada de provas. Nesse primeiro processo, em setembro de 2024, a Justiça homologou o cálculo feito por um perito. Caso a Prefeitura seja condenada, nesse segundo processo, a fazer indenização, o valor ainda precisará ser corrigido.