Loteamentos de alto padrão na região norte de São José dos Campos estavam sendo comercializados sem licença ambiental e sem aprovação oficial.

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Os empreendimentos anunciavam terrenos de 20 mil metros quadrados, embora não tivessem autorização referente ao parcelamento do solo. A irregularidade foi detectada após monitoramento da área utilizando drones.

Ação de fiscalização