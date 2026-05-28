28 de maio de 2026
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FLAGRADO POR DRONES

SJC: Empreendimentos vendem lotes de alto padrão sem autorização

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSCJ
Loteamentos nos bairros Taquari e São João não tinham licenciamento ambiental
Loteamentos nos bairros Taquari e São João não tinham licenciamento ambiental

Loteamentos de alto padrão na região norte de São José dos Campos estavam sendo comercializados sem licença ambiental e sem aprovação oficial.

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Os empreendimentos anunciavam terrenos de 20 mil metros quadrados, embora não tivessem autorização referente ao parcelamento do solo.  A irregularidade foi detectada após monitoramento da área utilizando drones.

Ação de fiscalização

Uma ação integrada da Prefeitura de São José dos Campos e da Agência Ambiental do Vale do Paraíba impediu a continuidade de loteamentos irregulares. Os terrenos ficam nos bairros São João e Taquari, ambos em área rural.

Durante fiscalização com uso de drones, foi possível detectar a movimentação de terra e a supressão de vegetação nos locais. O proprietário foi autuado por parcelamento irregular de solo.

De acordo com a administração municipal, caso as irregularidades não sejam corrigidas, poderá ser aplicada multa de R$ 90 mil a cada empreendimento.

Histórico

Desde 2017, São José dos Campos já coibiu 24 loteamentos clandestinos. Os casos mais recentes ocorreram nos bairros Turvo, Pau de Saia e próximo à Cachoeira do Roncador, em São Francisco Xavier.

A Prefeitura orienta os moradores sobre a verificação da regularidade dos imóveis e terrenos antes da compra. A consulta pode ser feita no mapa oficial de loteamentos do município, diretamente no Paço Municipal ou nos cartórios de registro de imóveis.

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