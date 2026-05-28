A Prefeitura realizou na última terça-feira (26) a retirada de cerca de 17 toneladas de resíduos acumulados em uma residência. O material estava armazenado dentro e fora do imóvel e, segundo o município, representava risco à saúde pública.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu no bairro Jardim Imperial, na região sul de São José dos Campos. Entre os materiais removidos estavam objetos acumulados ao longo dos anos, além de resíduos que poderiam servir de criadouro para o mosquito da dengue, escorpiões e outros animais.