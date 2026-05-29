Um trabalhador identificado como Anderson Ramos Marques, de 36 anos, morreu após cair de uma torre na noite desta quinta-feira (28), em São José dos Campos. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita e morte acidental, e será investigado como acidente de trabalho.
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Natural do Rio de Janeiro, Anderson realizava um serviço em uma torre localizada na rua Carlos Miacci quando caiu de uma altura considerada elevada e morreu ainda no local, devido ao forte impacto da queda.
A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), da Polícia Civil e do IC (Instituto de Criminalística). O caso foi registrado no CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José.
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados após uma denúncia de morte suspeita. Quando chegaram ao endereço, encontraram a área preservada para o trabalho da perícia técnica.
Local da morte foi submetido a perícia
O médico do Samu confirmou a morte de Anderson no local. Equipes do Instituto de Criminalística realizaram exames periciais tanto na área da queda quanto na estrutura da torre onde ele trabalhava no momento do acidente.
A Polícia Civil informou que, devido à natureza da ocorrência, foi acionada também uma equipe de engenharia do IC, responsável por analisar as condições estruturais da torre e possíveis falhas relacionadas à segurança do trabalho.
Segundo o boletim, Anderson não possuía familiares em São José. Um companheiro de trabalho identificado apenas como Charles foi apontado como o único conhecido presente na cidade.
Polícia investiga o acidente fatal
As circunstâncias da queda ainda serão investigadas. A polícia aguarda os laudos periciais definitivos para esclarecer o que provocou o acidente, incluindo a análise de equipamentos de segurança utilizados pela vítima no momento da queda.
O caso foi encaminhado ao distrito policial responsável pela área, que dará continuidade às investigações.