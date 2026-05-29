Um trabalhador identificado como Anderson Ramos Marques, de 36 anos, morreu após cair de uma torre na noite desta quinta-feira (28), em São José dos Campos. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita e morte acidental, e será investigado como acidente de trabalho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Natural do Rio de Janeiro, Anderson realizava um serviço em uma torre localizada na rua Carlos Miacci quando caiu de uma altura considerada elevada e morreu ainda no local, devido ao forte impacto da queda.