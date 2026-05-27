27 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MORTE

URGENTE: Homem morre após intervenção da PM em Taubaté

Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Marcelo Caltabiano/T7 News
Homem teria agredido a companheira antes de morrer
Homem teria agredido a companheira antes de morrer

Um homem, de aproximadamente 30 anos, morreu na noite desta quarta-feira (27) após uma intervenção policial no bairro Vila Bela, na região do Parque Aeroporto, em Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica em um prédio da região. Conforme relatos de moradores, o homem estaria armado no momento da chegada das equipes.

Durante a ação, os policiais militares teriam conseguido desarmar o homem. Na sequência, houve disparos de arma de fogo. Moradores afirmaram ter ouvido ao menos quatro tiros durante a ocorrência.

Após ser atingido, o homem caiu no hall do prédio. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e constataram a morte ainda no local.

Ainda segundo informações levantadas no local, agentes da Rocam participaram da ocorrência.

O caso será investigado pela Polícia Civil como morte decorrente de intervenção policial. A apuração deve esclarecer a dinâmica da ocorrência e as circunstâncias dos disparos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários