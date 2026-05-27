Um homem, de aproximadamente 30 anos, morreu na noite desta quarta-feira (27) após uma intervenção policial no bairro Vila Bela, na região do Parque Aeroporto, em Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica em um prédio da região. Conforme relatos de moradores, o homem estaria armado no momento da chegada das equipes.