Um homem, de aproximadamente 30 anos, morreu na noite desta quarta-feira (27) após uma intervenção policial no bairro Vila Bela, na região do Parque Aeroporto, em Taubaté.
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A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica em um prédio da região. Conforme relatos de moradores, o homem estaria armado no momento da chegada das equipes.
Durante a ação, os policiais militares teriam conseguido desarmar o homem. Na sequência, houve disparos de arma de fogo. Moradores afirmaram ter ouvido ao menos quatro tiros durante a ocorrência.
Após ser atingido, o homem caiu no hall do prédio. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e constataram a morte ainda no local.
Ainda segundo informações levantadas no local, agentes da Rocam participaram da ocorrência.
O caso será investigado pela Polícia Civil como morte decorrente de intervenção policial. A apuração deve esclarecer a dinâmica da ocorrência e as circunstâncias dos disparos.