Uma estrutura comparada à de uma multinacional, com cúpula, setor financeiro, braço jurídico, divisão internacional e comando territorial espalhado pelo Brasil e exterior. O organograma secreto do PCC (Primeiro Comando da Capital), obtido com exclusividade por OVALE, revela como funciona a facção criminosa criada em Taubaté e que passou a ser classificada pelo governo Donald Trump como organização terrorista estrangeira.

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O PCC, facção nascida dentro da Casa de Custódia de Taubaté, entrou na mira do governo dos Estados Unidos. Nesta quinta-feira (28), a administração do presidente Donald Trump anunciou a inclusão do PCC e do CV (Comando Vermelho) na lista de organizações terroristas estrangeiras.