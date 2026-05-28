O PCC (Primeiro Comando da Capital), facção criminosa nascida dentro da Casa de Custódia de Taubaté, entrou oficialmente na mira do governo dos Estados Unidos. Nesta quinta-feira (28), a administração do presidente Donald Trump anunciou a inclusão do PCC e do CV (Comando Vermelho) na lista de organizações terroristas estrangeiras. O Vale do Paraíba é palco de uma guerra entre as duas facções.

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A medida anunciada pela Casa Branca passa a valer em 5 de junho e abre caminho para sanções financeiras, bloqueios internacionais e ações de combate ao crime organizado transnacional ligadas ao narcotráfico.