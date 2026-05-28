"Eu sou um milagre."
Segurando um balão com esta frase, Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, deixou o hospital em Ilhabela, na tarde desta quinta-feira (28). Sob forte comoção de familiares, médicos e equipes de resgate, Bruna recebeu alta após sobreviver a mais de 40 horas à deriva em alto-mar.
"Continuem orando pelo meu colega, ele ainda não foi encontrado", pediu a sobrevivente.
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Bruna havia desaparecido no último domingo (24), após sair para um passeio de moto aquática com Dheorge Pereira Bernardino, de 28 anos, cujas buscas foram intensificadas no Litoral Norte.
O boletim médico divulgado na manhã de hoje já apontava uma "boa evolução clínica" e resposta positiva às medidas terapêuticas contra o quadro grave de hipotermia com o qual ela foi internada na terça-feira (26).
Buscas por Dheorge são intensificadas com drones e alta tecnologia
A operação de resgate a Dheorge Pereira Bernardino entrou no quarto dia e ganhou o reforço de ferramentas tecnológicas avançadas. De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), uma grande força-tarefa integrada entre forças de salvamento e segurança foi montada a partir das 7h30 desta quinta-feira.
O grande diferencial do dia é o uso estratégico de drones de alta resolução, operados pelas equipes de segurança. Os equipamentos sobrevoam as encostas rochosas e áreas de risco nas ilhas da região, mapeando pontos cegos e auxiliando na varredura visual onde as embarcações enfrentam dificuldades para se aproximar.
A varredura integrada conta também com: Três embarcações do GBMar; Três navios da Marinha do Brasil; Apoio aéreo de aeronaves da FAB (Força Aérea Brasileira), da Marinha e do Comando de Aviação da Polícia Militar.
Colete salva-vidas é encontrado em alto-mar
A área de buscas foi afunilada após uma pista crucial surgir na quarta-feira (27). O GBMar confirmou que o colete salva-vidas encontrado flutuando pertence a Dheorge.
O equipamento de segurança foi localizado em uma área de mar aberto nas proximidades da Ilha de Búzios, exatamente a mesma região onde Bruna foi encontrada com vida por pescadores após passar cerca de 42 horas à deriva.
Dheorge é natural de Alcântaras, no Ceará, e reside há 10 anos em São José do Rio Preto (SP), para onde se mudou em busca de melhores oportunidades de trabalho. A família acompanha os trabalhos de varredura marítima e aérea com esperança.
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Relembre o caso da moto aquática em Ilhabela
O drama do jovem casal começou na tarde de domingo (24), quando os dois desapareceram após um passeio de moto aquática na região da Praia Ponta das Canas, no sul de Ilhabela.
Na manhã de segunda-feira (25), a moto aquática foi localizada parcialmente submersa e à deriva, a cerca de 22 quilômetros do ponto de partida. Bruna conseguiu resistir bravamente ao mar aberto até ser resgatada e levada ao hospital, em uma sobrevivência classificada pelos bombeiros como um verdadeiro "milagre".