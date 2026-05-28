"Continuem orando pelo meu colega, ele ainda não foi encontrado", pediu a sobrevivente.

Segurando um balão com esta frase, Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, deixou o hospital em Ilhabela, na tarde desta quinta-feira (28). Sob forte comoção de familiares, médicos e equipes de resgate, Bruna recebeu alta após sobreviver a mais de 40 horas à deriva em alto-mar.

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Bruna havia desaparecido no último domingo (24), após sair para um passeio de moto aquática com Dheorge Pereira Bernardino, de 28 anos, cujas buscas foram intensificadas no Litoral Norte.

O boletim médico divulgado na manhã de hoje já apontava uma "boa evolução clínica" e resposta positiva às medidas terapêuticas contra o quadro grave de hipotermia com o qual ela foi internada na terça-feira (26).

Buscas por Dheorge são intensificadas com drones e alta tecnologia