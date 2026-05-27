A estudante Bruna Damaris Sant’anna da Silva, 26 anos, aparece em vídeo agradecendo orações e mensagens que recebeu após sobreviver a acidente no mar. Foi a primeira aparição pública dela após o acidente no mar em Ilhabela.

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Emocionada e ainda visivelmente debilitada, Bruna falou pouco, agradeceu as orações e disse que está melhorando.