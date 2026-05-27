A estudante Bruna Damaris Sant’anna da Silva, 26 anos, aparece em vídeo agradecendo orações e mensagens que recebeu após sobreviver a acidente no mar. Foi a primeira aparição pública dela após o acidente no mar em Ilhabela.
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Emocionada e ainda visivelmente debilitada, Bruna falou pouco, agradeceu as orações e disse que está melhorando.
“Oi, boa noite. Tô melhorando. Eu tô com muita dor no corpo, na garganta. Beijo, fica com Deus. Boa noite, obrigada pela oração”, disse ela no vídeo, divulgado nas redes sociais.
Bruna foi encontrada com vida na terça-feira (26), à deriva no mar. Ela e Dheoge Pereira Bernardino, 28 anos, estavam na moto aquática quando desapareceram no mar do Litoral Norte, no último domingo (24).
Ela está internada no Hospital Municipal Mário Covas Jr., em Ilhabela, e apresenta “evolução clínica favorável”.
“A paciente permanece clinicamente estável, consciente e respirando espontaneamente em ar ambiente. Os exames laboratoriais realizados até o momento apresentam evolução compatível com o observado pela equipe assistencial”, diz boletim do hospital.
“No momento, não há sinais clínicos de risco iminente de vida. Segue sob cuidados médicos, recebendo também acompanhamento integral pela equipe multiprofissional, conforme as necessidades assistenciais.”
Já Dheoge segue desaparecido e as buscas por ele entraram no quarto dia nesta quarta-feira (27). Um colete salva-vidas foi encontrado pela Marinha boiando no mar, na região das buscas.
Moto aquática sem registro em Ilhabela
Segundo a Prefeitura de Ilhabela, a moto aquática usada por Bruna e Dheoge não tinha registro ou autorização para funcionar em Ilhabela.
“A Prefeitura de Ilhabela informa que não consta, qualquer registro ou autorização municipal em nome da empresa citada para a exploração da atividade mencionada”, disse a administração municipal, em nota.
“O município reforça ainda que a atividade de aluguel de moto aquática (jet ski) para fins comerciais é proibida em Ilhabela, não havendo autorização municipal para este tipo de operação.”
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Desaparecidos no mar
Bruna e Dheoge desapareceram no domingo (24), depois de sair para um passeio de moto aquática em Ilhabela. A moto aquática usada por eles foi encontrada na segunda-feira (25), parcialmente afundada e sem os ocupantes.
A jovem foi encontrada por pescadores a cerca de cinco quilômetros da Ilha de Búzios, ainda em Ilhabela. Após o resgate, equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu fizeram o atendimento emergencial e encaminharam a estudante ao Hospital Mário Covas.
Em entrevista à TV Vanguarda, o diretor do hospital informou que a paciente chegou estável, apesar do quadro grave de hipotermia. Ela recebeu atendimento imediato na emergência, onde passou por procedimentos de estabilização clínica.
O capitão Eduardo Campanhola, do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), afirmou que o resgate surpreendeu até as equipes mais experientes. “Foi um milagre de Deus”, declarou em entrevista à TV Thathi.
Bruna é estudante do 2° ano do curso de Auxiliar e Técnico de Enfermagem e mantém um relacionamento com Beatriz Luz, com quem mora com a filha de 4 anos.
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Buscas por Dheoge continuam
As buscas por Dheoge entraram no quarto dia nesta quarta-feira (27), com embarcações da Marinha do Brasil e do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) empenhadas na operação.
Ele é natural da cidade de Alcântaras, no Ceará, mas se mudou para São José do Rio Preto (SP) há 10 anos em busca de melhores empregos. Dheoge estava em Ilhabela com amigos.
O Corpo de Bombeiros reforça o pedido para que pescadores, marinheiros e tripulações de barcos civis que naveguem pela região mantenham atenção redobrada. Qualquer sinal de coletes salvamentos, roupas ou objetos flutuando no mar deve ser reportado imediatamente ao telefone 193.