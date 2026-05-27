A zona leste de São José dos Campos deve passar por uma das maiores transformações urbanísticas da história recente da cidade nos próximos anos. A construtora MRV aposta alto no empreendimento Cidade Sete Sóis, um megacomplexo habitacional planejado para receber cerca de 10 mil apartamentos em até 10 anos, com potencial para abrigar mais de 30 mil pessoas.
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O projeto, que já começou a sair do papel na região do Jardim Santa Inês, prevê investimentos de cerca de R$ 1 bilhão em infraestrutura e urbanização, além da geração de mais de 3.000 empregos diretos e indiretos ao longo das obras.
A primeira fase do empreendimento foi lançada em outubro de 2025 e contempla cerca de 5.400 unidades habitacionais em uma área de 440 mil m², com expectativa de abrigar cerca de 16 mil moradores.
Segundo a MRV, somente os dois primeiros empreendimentos lançados já alcançaram 80% das vendas em poucos meses, demonstrando a forte procura por imóveis enquadrados no programa Minha Casa, Minha Vida.
Em entrevista ao OVALE, o gestor comercial regional da MRV no Vale do Paraíba e Alto Tietê, Igor Carvalho, classificou o Cidade Sete Sóis como um dos projetos mais ambiciosos já desenvolvidos pela empresa fora das capitais brasileiras.
“São José dos Campos comporta um projeto dessa magnitude. Estamos falando de uma cidade estratégica, localizada no eixo da Via Dutra, próxima de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Litoral Norte e da Serra da Mantiqueira. Tudo isso faz muito sentido para um empreendimento desse porte”, afirmou.
Complexo terá até 45 prédios
Segundo ele, o complexo deverá reunir entre 40 e 45 empreendimentos verticais (prédios) ao longo da próxima década. Os apartamentos terão diferentes perfis e faixas de renda, variando entre unidades compactas de 35 metros quadrados até modelos maiores com suíte e varanda.
A proposta da construtora é criar um bairro planejado inspirado no conceito de “smart city”, ou cidade inteligente, priorizando mobilidade, tecnologia, sustentabilidade e acesso facilitado a serviços.
“O conceito do Cidade Sete Sóis é justamente unir moradia acessível, qualidade de vida, áreas verdes, mobilidade urbana e tecnologia dentro do Minha Casa, Minha Vida”, destacou Carvalho.
Melhoria da infraestrutura
Entre as melhorias previstas está a ampliação da infraestrutura viária da região. A MRV já executou a duplicação da avenida Constância da Cunha Paiva, importante corredor da zona leste, para aliviar o trânsito intenso nos horários de pico.
Além disso, estão previstas novas conexões viárias ligando o complexo ao PIT (Parque de Inovação Tecnológica São José dos Campos), Fatec e Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), facilitando o deslocamento dos futuros moradores sem necessidade de utilizar a rodovia Presidente Dutra.
Outro destaque é a expectativa de expansão da Linha Verde até a região do empreendimento, fortalecendo a integração do transporte público.
Sustentatibilidade no projeto
A empresa também promete investir fortemente em sustentabilidade. O projeto prevê mais de 67 mil metros quadrados de área de preservação permanente, além de praças, áreas de lazer comunitárias e dispositivos tecnológicos voltados à economia de água e eficiência energética.
Os condomínios contarão ainda com preparação para instalação de câmeras de segurança, rede Wi-Fi nas áreas comuns e soluções inteligentes para o dia a dia dos moradores.
A aposta da construtora na zona leste de São José dos Campos ocorre em meio ao avanço urbano acelerado da região. Para a MRV, o local concentra hoje o maior potencial de crescimento e valorização imobiliária da cidade.
“A zona sul praticamente não tem mais espaço para expansão. A zona norte enfrenta limitações geográficas e a zona oeste possui um ticket mais elevado. A zona leste reúne condições ideais para crescimento urbano e valorização”, explicou o gestor regional.
Construtora lançou mais de 10 mil unidades em SJC
Com três décadas de atuação em São José dos Campos, a MRV afirma já ter lançado mais de 10 mil unidades habitacionais no município. Segundo dados apresentados pela empresa, atualmente um em cada 24 moradores da cidade vive em imóveis construídos pela empresa.
O Cidade Sete Sóis também reforça a estratégia da construtora de ampliar o acesso à casa própria por meio do Minha Casa, Minha Vida. O programa federal atende famílias com renda de até R$ 13 mil e imóveis de até R$ 600 mil, oferecendo subsídios que podem chegar a R$ 55 mil, além de incentivos estaduais como o programa Casa Paulista.
De acordo com a MRV, a ideia é consolidar um novo polo urbano em São José dos Campos, reunindo habitação, comércio, serviços e mobilidade em um único espaço planejado.
A empresa trabalha com a chamada “cidade dos 15 minutos”, conceito urbanístico que busca garantir acesso rápido a serviços essenciais, lazer, educação e transporte em trajetos curtos.
Enquanto as obras avançam, o mercado imobiliário acompanha de perto o desenvolvimento do empreendimento, considerado um dos maiores projetos residenciais já anunciados no Vale do Paraíba.
A previsão contratual de entrega das primeiras unidades é de 36 meses. Porém, a MRV afirma que trabalha para antecipar as entregas em até um ano, repetindo o desempenho registrado em outros empreendimentos da empresa.