A zona leste de São José dos Campos deve passar por uma das maiores transformações urbanísticas da história recente da cidade nos próximos anos. A construtora MRV aposta alto no empreendimento Cidade Sete Sóis, um megacomplexo habitacional planejado para receber cerca de 10 mil apartamentos em até 10 anos, com potencial para abrigar mais de 30 mil pessoas.

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O projeto, que já começou a sair do papel na região do Jardim Santa Inês, prevê investimentos de cerca de R$ 1 bilhão em infraestrutura e urbanização, além da geração de mais de 3.000 empregos diretos e indiretos ao longo das obras.