Boletim médico divulgado na manhã desta quinta-feira (28) aponta que a estudante Bruna Damaris Sant’anna da Silva, 26 anos, encontrada no mar após três dias à deriva, segue em recuperação, com quadro de estabilidade e podendo ter alta nos próximos dias.
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Ela está internada no Hospital Municipal Governador Mário Covas Jr., em Ilhabela, desde que foi resgatada em alto-mar, na manhã de terça-feira (26). Bruna foi encontrada por pescadores e depois socorrida por equipes de resgate.
Nesta quinta, o hospital informou que Bruna apresenta “boa evolução clínica, mantendo quadro de estabilidade e resposta positiva às medidas terapêuticas adotadas”.
“A paciente segue sob acompanhamento integral da equipe multiprofissional, recebendo assistência especializada e contínua. Diante da evolução apresentada até o momento, a equipe mantém perspectiva otimista quanto à possibilidade de alta em breve”, informou a unidade de saúde.
Ela chegou ao hospital com quadro grave de hipotermia. O caso mobilizou equipes de resgate, familiares e moradores da região, sendo tratado por bombeiros como um verdadeiro “milagre”. Na quarta-feira (27), ela apareceu em um vídeo agradecendo orações e mensagens recebidas.
Buscas por Dheorge continuam
Bruna desapareceu no mar, no último domingo (24), após sair para um passeio numa moto aquática com Dheorge Pereira Bernardino, 28 anos, que segue desaparecido.
Nesta quinta, a Marinha do Brasil e o GBMar retomaram as buscas por Dheorge, com uma "grande operação integrada entre forças de salvamento e segurança".
Atuam na ocorrência três embarcações do GBMar, três embarcações da Marinha e apoio aéreo de aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira), da Marinha e do Comando de Aviação da Polícia Militar.
O GBMar também confirmou que o colete salva-vidas encontrado boiando no mar na quarta-feira (27) pertencia a Dheorge. O equipamento de segurança foi encontrado em área de alto-mar nas proximidades da Ilha de Búzios, região onde Bruna foi encontrada com vida.
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