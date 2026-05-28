Boletim médico divulgado na manhã desta quinta-feira (28) aponta que a estudante Bruna Damaris Sant’anna da Silva, 26 anos, encontrada no mar após três dias à deriva, segue em recuperação, com quadro de estabilidade e podendo ter alta nos próximos dias.

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Ela está internada no Hospital Municipal Governador Mário Covas Jr., em Ilhabela, desde que foi resgatada em alto-mar, na manhã de terça-feira (26). Bruna foi encontrada por pescadores e depois socorrida por equipes de resgate.