O colete salva-vidas encontrado boiando no mar na quarta-feira (27) pertencia a Dheorge Pereira Bernardino, 28 anos, segundo informou o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) nesta quinta-feira (28). Ele está desaparecido no mar do Litoral Norte desde o último domingo (24).
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O equipamento de segurança foi encontrado em área de alto-mar nas proximidades da Ilha de Búzios, região onde foi encontrada com vida a estudante Bruna Damaris Sant’anna da Silva, 26 anos. Ela e Dheorge sumiram após sair em um passeio de moto aquática.
“Informamos que foi confirmado que o colete salva-vidas encontrado no dia de ontem pertencia a Dheorge”, disse o GBMar.
Nesta quinta-feira (28), a Marinha do Brasil e o GBMar retomaram as buscas por Dheorge. Segundo o GBMar, as buscas entraram no quarto, a partir de 7h30, com uma "grande operação integrada entre forças de salvamento e segurança".
Atuam na ocorrência três embarcações do GBMar, três embarcações da Marinha e apoio aéreo de aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira), da Marinha e do Comando de Aviação da Polícia Militar.
A área de varredura está concentrada, principalmente, na região onde o colete salva-vidas foi encontrado. "As equipes seguem realizando varreduras marítimas e aéreas na área da ocorrência, com o objetivo de localizar a vítima desaparecida", informou o GBMar.
Dheorge é natural de Alcântaras, no Ceará, mas morava há cerca de 10 anos em São José do Rio Preto (SP). Segundo familiares, ele se mudou em busca de melhores oportunidades de trabalho.
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Passeio de moto aquática
No domingo, ele e a estudante Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, desapareceram após um passeio de moto aquática na região da Praia Ponta das Canas, no sul de Ilhabela.
Na manhã de segunda-feira (25), a moto aquática encontrada à deriva em alto-mar, parcialmente afundada, a cerca de 22 quilômetros do local onde eles haviam sido vistos pela última vez.
Bruna foi encontrada viva na terça-feira (26), após passar cerca de 42 horas à deriva no mar. Ela foi resgatada por pescadores próximo à Ilha de Búzios e levada ao Hospital Municipal Mário Covas Jr., em Ilhabela.
Segundo o boletim médico, a estudante apresenta evolução clínica favorável, está consciente, respirando sem aparelhos e sem sinais de risco iminente de morte. Ela pode ter alta médica nos próximos dias.
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