O colete salva-vidas encontrado boiando no mar na quarta-feira (27) pertencia a Dheorge Pereira Bernardino, 28 anos, segundo informou o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) nesta quinta-feira (28). Ele está desaparecido no mar do Litoral Norte desde o último domingo (24).

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O equipamento de segurança foi encontrado em área de alto-mar nas proximidades da Ilha de Búzios, região onde foi encontrada com vida a estudante Bruna Damaris Sant’anna da Silva, 26 anos. Ela e Dheorge sumiram após sair em um passeio de moto aquática.