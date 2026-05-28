A Marinha do Brasil e o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) retomaram as buscas por Dheorge Pereira Bernardino, 28 anos, que está desaparecido desde o último domingo (24) após um passeio de moto aquática em Ilhabela, no Litoral Norte.

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Segundo o GBMar, as buscas entraram no quarto dia nesta quinta-feira (28), às 7h30, com uma "grande operação integrada entre forças de salvamento e segurança".