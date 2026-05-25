Licença-prêmio

Após quase três anos de restrições no pagamento devido à crise financeira da Prefeitura de Taubaté, 2.049 servidores aguardam para receber licença-prêmio em pecúnia (dinheiro). A informação foi repassada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento da vereadora Talita (PSB), que integra a oposição ao governo Sérgio Victor (Novo).

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Saud

Em julho de 2023, mês em que a crise financeira da Prefeitura veio à tona, provocando a suspensão de serviços em áreas como saúde e limpeza urbana, o então prefeito José Saud (PP) editou um decreto que vedava, entre outras coisas, "a concessão de licenças-prêmios remuneradas". Esse ato vigorou até fevereiro de 2024, quando foi editado novo decreto por Saud, dessa vez estabelecendo que as secretarias municipais deveriam "priorizar a concessão de licença-prêmio em afastamento remunerado", sendo que "no caso da liberação em pecúnia, o pagamento somente" poderia "ocorrer mediante disponibilidade orçamentaria e financeira do município".