Servidores municipais de Taubaté aprovaram na noite dessa sexta-feira (22) a continuidade do estado de greve da categoria, que havia sido instituído na sexta-feira passada (15). A assembleia foi realizada na porta do Palácio do Bom Conselho, após terminar sem acordo a segunda mesa de negociação da campanha salarial entre o Sindicato dos Servidores e a Prefeitura.

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Na assembleia dessa sexta-feira, os servidores rejeitaram o pedido apresentado pela Prefeitura na segunda mesa de negociação - a administração municipal havia solicitado que as negociações fossem suspensas agora e retomadas somente em julho.