A estudante Carolina Ferreira, 21 anos, que acusa um professor da Unesp (Universidade Estadual Paulista) de São José dos Campos de estupro, disse que revive “todos os dias” a violência que sofreu.

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Em vídeo divulgado nas redes sociais, ela disse que se sente violentada todos os dias, mas tem fé em Deus e acredita que vai vencer essa luta.