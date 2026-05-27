Moradores dos bairros Itamaraty 1 e 2, em Caçapava, começaram a ver as primeiras ações para solucionar os problemas de iluminação pública provocados pelo crescimento excessivo de árvores na região. A falta de manutenção vinha fazendo com que a vegetação cobrisse os braços de luz dos postes, bloqueando a claridade e aumentando a insegurança e o risco de acidentes noturnos.
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O caso foi noticiado por OVALE em abril de 2026. Na ocasião, moradores relataram medo de assaltos e questionavam o valor da taxa de iluminação pública, paga mensalmente por um serviço que não funcionava na prática.
Providências
Em novo parecer enviado pela Secretaria de Obras, a Prefeitura de Caçapava informou que os serviços de poda e manutenção arbórea no local já foram iniciados há cerca de 15 dias. Durante esse período inicial, a equipe responsável realizou três dias consecutivos de trabalho na região, priorizando os pontos críticos que interferiam diretamente na iluminação pública.
Atendimento gradual
Embora os trabalhos tenham sido iniciados, a prefeitura ressaltou que o município conta atualmente com apenas uma equipe para a execução deste tipo de serviço e que por isso, o cronograma precisa ser realizado de forma intercalada para que as demandas de outras regiões da cidade também sejam atendidas.
A administração municipal garantiu que a equipe retornará aos bairros Itamaraty 1 e 2 ainda nesta semana para dar continuidade às podas.