Moradores dos bairros Itamaraty 1 e 2, em Caçapava, começaram a ver as primeiras ações para solucionar os problemas de iluminação pública provocados pelo crescimento excessivo de árvores na região. A falta de manutenção vinha fazendo com que a vegetação cobrisse os braços de luz dos postes, bloqueando a claridade e aumentando a insegurança e o risco de acidentes noturnos.

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O caso foi noticiado por OVALE em abril de 2026. Na ocasião, moradores relataram medo de assaltos e questionavam o valor da taxa de iluminação pública, paga mensalmente por um serviço que não funcionava na prática.

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