18 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MANUTENÇÃO PÚBLICA

Após um ano, prefeitura promete poda em Caçapava; mas sem prazo

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
OVALE/Acervo Munícipe
Árvores sem poda prejudicam iluminação pública
Árvores sem poda prejudicam iluminação pública

Moradores dos bairros Itamaraty 1 e 2, em Caçapava, sofrem com a falta de iluminação pública provocada pelo crescimento excessivo das árvores. Sem poda, a vegetação cobre os braços de luz dos postes, bloqueando totalmente a claridade e aumentando a insegurança, além do risco de acidentes noturnos.

Além do medo de assaltos, os moradores questionam o valor da taxa de iluminação pública, paga mensalmente por um serviço que, na prática, não funciona. Por meio de nota enviada a OVALE, a Prefeitura de Caçapava informou que resolverá o problema.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Reclamações

O caso, acompanhado por OVALE, gerou cobranças de posicionamento oficial da administração municipal em três ocasiões (31/03, 06/04 e 08/04). A resposta foi enviada na manhã desta quinta-feira (16).

Em nota, o Poder Executivo informou que a poda das árvores nos bairros Itamaraty 1 e 2 será realizada a partir de 22 de abril de 2026, embora não tenha detalhado o prazo para a conclusão dos trabalhos.

SOS Bairro

OVALE criou a seção SOS Bairro, com foco na prestação de serviço, ouvindo pedidos da comunidade em São José dos Campos e demais municípios da RMVale, cobrando uma solução por parte do poder público e outros órgãos responsáveis.Tem uma reclamação a fazer? Entre em contato com o SOS Bairro de OVALE, por meio do WhatsApp (12) 99112-9984 ou por meio das redes sociais do jornal.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários