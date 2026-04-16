Moradores dos bairros Itamaraty 1 e 2, em Caçapava, sofrem com a falta de iluminação pública provocada pelo crescimento excessivo das árvores. Sem poda, a vegetação cobre os braços de luz dos postes, bloqueando totalmente a claridade e aumentando a insegurança, além do risco de acidentes noturnos.

Além do medo de assaltos, os moradores questionam o valor da taxa de iluminação pública, paga mensalmente por um serviço que, na prática, não funciona. Por meio de nota enviada a OVALE, a Prefeitura de Caçapava informou que resolverá o problema.

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