Moradores dos bairros Itamaraty 1 e 2, em Caçapava, sofrem com a falta de iluminação pública provocada pelo crescimento excessivo das árvores. Sem poda, a vegetação cobre os braços de luz dos postes, bloqueando totalmente a claridade e aumentando a insegurança, além do risco de acidentes noturnos.
Além do medo de assaltos, os moradores questionam o valor da taxa de iluminação pública, paga mensalmente por um serviço que, na prática, não funciona. Por meio de nota enviada a OVALE, a Prefeitura de Caçapava informou que resolverá o problema.
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Reclamações
O caso, acompanhado por OVALE, gerou cobranças de posicionamento oficial da administração municipal em três ocasiões (31/03, 06/04 e 08/04). A resposta foi enviada na manhã desta quinta-feira (16).
Em nota, o Poder Executivo informou que a poda das árvores nos bairros Itamaraty 1 e 2 será realizada a partir de 22 de abril de 2026, embora não tenha detalhado o prazo para a conclusão dos trabalhos.
SOS Bairro
OVALE criou a seção SOS Bairro, com foco na prestação de serviço, ouvindo pedidos da comunidade em São José dos Campos e demais municípios da RMVale, cobrando uma solução por parte do poder público e outros órgãos responsáveis.Tem uma reclamação a fazer? Entre em contato com o SOS Bairro de OVALE, por meio do WhatsApp (12) 99112-9984 ou por meio das redes sociais do jornal.