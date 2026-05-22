A Prefeitura de Taubaté, por meio da Vigilância Epidemiológica, confirmou o quarto óbito por dengue no município. A morte ocorreu em 28 de abril e o resultado comprobatório foi emitido em 13 de maio.
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A vítima é Kaliene Aparecida Scarpa da Silva, 21 anos, que morreu com suspeita de dengue hemorrágica em Taubaté. Segundo a Prefeitura, ela era moradora do Parque Três Marias e possuía comorbidades.
Familiares sustentam que o quadro clínico dela teria sido agravado por falhas no atendimento médico e demora na transferência hospitalar, apontando possível negligência. A Prefeitura informou anteriormente que apura as circunstâncias do atendimento.
“Não fizeram sequer um exame de dengue. Disseram que era só uma virose e mandaram ela para casa”, afirmou a madrinha.
Até esta sexta-feira (22), Taubaté contabilizava 2.521 casos positivos de dengue, quatro mortes e ainda seis óbitos suspeitos. O município registrou a morte de um homem de 80 anos, morador do Jardim Gurilândia, de uma adolescente de 13 anos e de um homem de 54 anos, ambos residentes no Residencial Estoril.
Taubaté decretou situação de epidemia de dengue em abril. A Prefeitura afirma ter intensificado ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, incluindo nebulização, visitas domiciliares, mutirões de limpeza e campanhas de conscientização.
Morte
Entre as vítimas da doença em Taubaté está a adolescente Gabriella Caroline Custódio, de 13 anos. Ela morreu no dia 8 de abril, após passar mal e procurar atendimento no serviço municipal de saúde desde o começo de abril.
A menina era moradora do bairro Residencial Estoril. A confirmação da causa da morte ocorreu após a conclusão dos exames laboratoriais, divulgados no dia 30 de abril.
“Minha irmã não era só mais um número”, disse Larissa, irmã de Gabriella, em relato emocionado publicado nas redes sociais.
Suspeita
Outra morte em investigação é a de Renata Moraes Xavier Oliveira, 41 anos, que morreu em Taubaté na noite dessa terça-feira (19). A suspeita é que a morte tenha sido provocada pelo vírus da dengue.
Renata é filha do ex-jogador de futebol Reinaldo Xavier, que marcou época com as camisas de Taubaté, Palmeiras, Atlético Mineiro e Juventus nos anos 1980, Renata era conhecida pela alegria, carisma e dedicação à família.
Dengue no Vale
O Vale do Paraíba chegou a oito mortes por dengue desde o começo do ano, com óbitos registrados em quatro cidades. Há mortes confirmadas em Taubaté (4), Jacareí (2), São José dos Campos (1) e Tremembé (1).
O número de mortes suspeitas chegou a 16, que aguardam exames para confirmar morte por dengue. O total de casos confirmados da doença é de 6.908 na região.