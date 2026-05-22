A Prefeitura de Taubaté, por meio da Vigilância Epidemiológica, confirmou o quarto óbito por dengue no município. A morte ocorreu em 28 de abril e o resultado comprobatório foi emitido em 13 de maio.

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A vítima é Kaliene Aparecida Scarpa da Silva, 21 anos, que morreu com suspeita de dengue hemorrágica em Taubaté. Segundo a Prefeitura, ela era moradora do Parque Três Marias e possuía comorbidades.