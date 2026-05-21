Um ataque a tiros durante o sepultamento de um adolescente causou pânico entre familiares e pessoas que acompanhavam o enterro. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram correria e desespero após criminosos invadirem o cemitério e dispararem diversas vezes contra o caixão da vítima.
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O caso foi registrado em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. A vítima foi identificada como Uanderson Nascimento Lima, de 17 anos, conhecido pelo apelido de “Maquinista”. Segundo informações preliminares, ele seria ligado à facção criminosa CV (Comando Vermelho).
De acordo com relatos iniciais, homens armados associados a um grupo rival chegaram ao local no momento do enterro e abriram fogo em direção ao caixão. Após os disparos, os suspeitos fugiram. As imagens que circulam na internet mostram marcas de tiros no caixão e pessoas tentando se proteger durante o ataque.
O adolescente havia morrido na terça-feira (19), após uma troca de tiros com policiais militares no bairro Concórdia. Conforme a Polícia Militar, equipes faziam patrulhamento tático quando foram recebidas a tiros por homens armados. Uanderson foi baleado, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
O episódio aumentou o clima de tensão provocado pelos confrontos entre facções criminosas em cidades baianas. Casos de ataques armados, execuções e disputas territoriais têm sido registrados com frequência, ampliando a sensação de insegurança entre moradores.