Um ataque a tiros durante o sepultamento de um adolescente causou pânico entre familiares e pessoas que acompanhavam o enterro. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram correria e desespero após criminosos invadirem o cemitério e dispararem diversas vezes contra o caixão da vítima.

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O caso foi registrado em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. A vítima foi identificada como Uanderson Nascimento Lima, de 17 anos, conhecido pelo apelido de “Maquinista”. Segundo informações preliminares, ele seria ligado à facção criminosa CV (Comando Vermelho).